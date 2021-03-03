Aysun Aykan: “Türkiye’de her 7 yılda bir büyük deprem oluyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aysun Aykan: “Türkiye’de her 7 yılda bir büyük deprem oluyor”

İHA

Aysun Aykan: “Türkiye’de her 7 yılda bir büyük deprem oluyor”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balıkesir’deki deprem gerçeğine dikkat çekti.
Deprem Haftası’nı hazırlıkla değerlendirme çağrısı yapan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye’de 7 yılda bir büyük deprem olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti. Deprem başta olmak üzere tüm afetler konusunda toplumsal bilinçlenme ve kamusal örgütlenmenin hedeflenmesi gerektiğini söyleyen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Sorumlusu Aysu Aykan, “Ülkemizde her yıl 17 Mart aralığı Deprem Haftası olarak kabul edilir ve Deprem Haftasında, deprem başta olmak üzere tüm afetler konusunda toplumsal bilinçlenme ve kamusal örgütlenme hedeflenmektedir. Deprem haftasını depreme hazırlıkla değerlendirmemiz gerekiyor. Depremlerde kayıpların yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Deprem Haftası'nda yerel yöneticilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın bu konuda hazırlıklar yapmaları çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Evinizin sağlamlığından emin olun”
Vatandaşların oturdukları evlerin dirençli olması gerektiğini söyleyen Aysun Aykan, “Alınacak hayatî tedbirlerinin başında vatandaşların oturduğu evin depreme dirençli olması gerekiyor. Vatandaşlar, yaşadığı binanın kaçak olup olmadığı, Yapı Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin bulunduğunu teyit etmeliler. Evlerinin bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa binalarını depreme karşı güçlendirmeli ya da kentsel dönüşüme tabi tutmalılar” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar deprem öncesi ve sonrası ne yapması gerektiğini bilmeli”
Vatandaşların deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında doğru davranışları mutlaka bilmesi gerektiğinin altını çizen Aysun Aykan, “Vatandaşlarımızın, bir deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları mutlaka bilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız ilk önce evlerinde, işyerlerinde, sitelerinde örgütlenerek bir deprem planı oluşturmaları çok önemlidir” dedi.

“Ülkemizde depremler olmaya devam edecek”
Aktif bir tektonik kuşak üzerinde bulunan Türkiye’de değişik büyüklükte depremlerin yaşanmaya devam edeceğini kaydeden Aysun Aykan, “Aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer alan Türkiye’de, gelecekte de değişik büyüklüklerde depremleri yaşamaya devam edecektir. Ancak, biz biliyoruz ki, aslında bir doğa olayı olan deprem, düşük standartlarda sağlıksız bir yapılaşma ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsel normlara dayalı olmayan yer seçimi kararları gibi faktörler nedeniyle afete dönüşmektedir. Yine biliyoruz ki, doğa kaynaklı olan depremleri önlememiz mümkün değildir, ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Bu yüzden depremlere karşı hazırlıklı olma ve zarar azaltma politikaları bu ülkenin önceliği olmalıdır” diye konuştu.

“Depremleri önlemek mümkün değil”
Açıklamasına depremlerle ilgili yapılan araştırmalar konusuna devam eden Aysun Aykan, “Sonuç olarak, bir milat kabul edilen 1999 Depremlerinden bu yana birçok çalışma yapıldı; fakat yeterli değil, daha çok çalışmalar yapmalıyız. Deprem Haftası olan 17 Mart tarihleri arasında, kamuoyunun dikkatinin ülkemiz deprem gerçekliğine çekmek, deprem zararlarının azaltılmasına farkındalık oluşturmak ve zarar azaltmarisk yönetimine ilişkin yapılması gerekenleri konuşmamız daha bir önem ve gereklilik taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye'de 7 yılda bir büyük deprem oluyor”
Türkiye’de çok sayıda deprem üretme potansiyeline sahip diri fay bulunduğunu kaydeden Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, “Ülkemizin birçok yerinde büyük bir deprem olabilir; çünkü çok sayıda deprem üretme potansiyeline sahip diri fay olduğu için depremler mutlaka olacak. Türkiye Diri fay haritası baz alındığında, 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır. Bunların hepsi zamanı geldiğinde büyük ve yıkıcı bir deprem üretecektir. Depremle ilgili yapılan istatistikî çalışmalara baktığımızda her 7 yılda bir büyük bir deprem olduğunu biliyoruz. 2020 yılında deprem nedeniyle tüm dünyada 201 kişi hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin sadece 168 kişisi Türkiye’den olmuştur ve can kaybı sıralamasında ise dünyada birinci olmuşuz. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden afet zararlarının azaltılması çalışmalarına başlamamız gerekiyor.
Bugünkü teknoloji ile depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil. Geçmişte ülkemizde yıkıcı depremler olmuş, gelecek yıllarda da mutlaka belirli yerlerde aynı büyüklüklerde depremler tekrarlanacaktır. Bizim depremin ne zaman olacağını sorgulamamızı bırakıp hiç vakit kaybetmeden gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Deprem olmadan önce deprem riskinin azaltılması çalışmalarına yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu konuda toplumun her kesiminin, Birey olarak, yerel yönetim, merkezi yönetim olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirerek, depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı
Jandarma ekipleri Karesi'de kaçak kazı yapan 8 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Karesi'de kaçak kazı yapan 8 kişiyi ...
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Rüzgar Caddesi’ndeki ağaçlar yenilenecek
YEREL HABERLER Rüzgar Caddesi’ndeki ağaçlar yenilenecek
Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Erdek yeşile sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Erdek yeşile sahip çıkıyor
Vali Hasan Şıldak’tan yüksek riskli bölge değerlendirmesi
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak’tan yüksek riskli bölge ...
Dijital Tır Balıkesirlilerle buluştu
YEREL HABERLER Dijital Tır Balıkesirlilerle buluştu
Kırmızı listedeki Balıkesir’de moraller bozuk
YEREL HABERLER Kırmızı listedeki Balıkesir’de moraller bozuk
Göçük altında kalan madenciyi arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor
YEREL HABERLER Göçük altında kalan madenciyi arama çalışmaları ...
Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
Gönen'de İşletmelere pandemi bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de İşletmelere pandemi bilgilendirme toplantısı ...
Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal medyadan mesaj yazdı
YEREL HABERLER Balıkesirli lokantacı, motorunu çalan hırsıza sosyal ...
Dursunbey'in Durabeyler Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Dursunbey'in Durabeyler Mahallesi karantinaya alındı
Su kanalına uçtular: 2 ölü
YEREL HABERLER Su kanalına uçtular: 2 ölü
Balıkesir'de son 3 günde 26 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 3 günde 26 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 15 kişi ...
Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalanırken, 5'i ...
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit’te ...
Balıkesirspor - Ankaraspor maçının ardından Yusuf Şimşek: “Oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutluyorum” Ümit Özat: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Ankaraspor maçının ardından Yusuf ...
Balıkesir'de sokağa çıkma yasağına uymayan bin 111 kişiye 2 milyon 15 bin TL. idari para cezası
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokağa çıkma yasağına uymayan bin 111 ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Ankaraspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Ankaraspor: 2
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Ankaraspor: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Ankaraspor: 2 (İlk ...