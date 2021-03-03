Balıkesir´de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesi Güneş Adası´nda mahsur kalan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası üzerinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, adada mahsur kalan 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-03 09:43:22



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