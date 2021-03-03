Manyas’ta polis denetimlerini arttırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in yapılan açıklamada Kovid19 yüksek riskli 10 il arasında olması Manyas’ta ekipler denetimleri yoğunlaştırdı.

Manyas’ta esnaf normal sürece geçiş beklerken, vaka sayılarının il genelinde yüksek olması normal sürece geçişi de engelledi. Emniyet Amirliği ekipleri de ilçe merkezinde sürekli devriye gezerek kural ihlalinde bulunan vatandaşları uyarıyor, maskesiz olanlara ise para cezası uygulanıyor. Yeterli personele sahip olmamalarına rağmen, kovid19 ile mücadelelerini sürdüren Emniyet Amirliği denetimlerin yoğun şekilde süreceğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.