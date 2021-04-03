Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Balıkesir'de Narkotik polisleri Balıkesir il merkezi, Edremit ve Bursa ilinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şahıstan adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında;144 adet uyuşturucu ecza hap, 3,49 gram esrar, 55,13 gram metamfetamin, 4,11 gram Sentetik kannabinoid bonzai, 2 adet extacy maddesi ele geçirilirken, Narkotik polis ekipleri Balıkesir il merkezi 4 şahıs, Edremit ilçesinde 3 şahıs, Bursa ilinde 4 şahıs olmak üzere 11 adreste yapılan operasyon da 10 şahıs yakalanırken yapılan aramalarda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet fişek, 26 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 10 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest, 8 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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