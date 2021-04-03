Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

İHA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Balıkesir'de Narkotik polisleri Balıkesir il merkezi, Edremit ve Bursa ilinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şahıstan adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında;144 adet uyuşturucu ecza hap, 3,49 gram esrar, 55,13 gram metamfetamin, 4,11 gram Sentetik kannabinoid bonzai, 2 adet extacy maddesi ele geçirilirken, Narkotik polis ekipleri Balıkesir il merkezi 4 şahıs, Edremit ilçesinde 3 şahıs, Bursa ilinde 4 şahıs olmak üzere 11 adreste yapılan operasyon da 10 şahıs yakalanırken yapılan aramalarda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet fişek, 26 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 10 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest, 8 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamalar Balıkesir’de başladı
YEREL HABERLER Kısıtlamalar Balıkesir’de başladı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Burhaniye’de arazi yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de arazi yangını
Bir haftada 23 bin 310 HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Bir haftada 23 bin 310 HES Kodu sorgulaması yapıldı
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti Düzensiz göçmenleri Türk Karasularına itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu’na Türk Sahil Güvenlik Botu etrafından manevra yaparak müdahale etti
YEREL HABERLER Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden ...
Bandırma'da her gün 1000 kişi aşılanıyor Vatandaşlar tercihen Biontech ya da Sinovac aşısı olabiliyor Aşı stoklarında sorun yok
YEREL HABERLER Bandırma'da her gün 1000 kişi aşılanıyor Vatandaşlar ...
"Sabahattin Ali Anı Evi" törenle açıldı Filiz Ali: “Aslında nisanın ikisi babamın kaybolduğu gündür. Ama bence bugün babamın doğum günüdür” Başkan Selman Hasan Arslan: “Edremit’in Sabahattin Ali'si burada yaşadı, bugün de yaşıyor ve daima yaşayacaktır”
YEREL HABERLER "Sabahattin Ali Anı Evi" törenle açıldı Filiz Ali: ...
81 yaşındaki mimarı 88 bin dolar dolandırırken gerçek polise yakalandılar
YEREL HABERLER 81 yaşındaki mimarı 88 bin dolar dolandırırken gerçek ...
Artan vaka sayıları semt pazarı yoğunluğunu düşürmedi Kırmızı il Balıkesir’de kısıtlama öncesi vatandaş pazarını yaptı
YEREL HABERLER Artan vaka sayıları semt pazarı yoğunluğunu ...
Erdek'ten İdlip'e 180 çuval un bağışı
YEREL HABERLER Erdek'ten İdlip'e 180 çuval un bağışı
17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu kitabı 12. sınıf öğrencisinden “Geçmişe geri sayım”
YEREL HABERLER 17 yaşındaki lise öğrencisinden bilim-kurgu ...
(Özel) Zeytin ağaçlarında soğuklama süresi eksik kaldı Zeytinler daha fazla soğuklama istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Zeytin ağaçlarında soğuklama süresi eksik ...
Pandemide kitap okudular, ödülleri kaptılar
YEREL HABERLER Pandemide kitap okudular, ödülleri kaptılar
Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir ve YADEM muhtarlarla bir araya ...
Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan huzur operasyonları
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı
Balkan Şampiyonu Şenoduncu Arıcıoğlu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Balkan Şampiyonu Şenoduncu Arıcıoğlu'nu ziyaret etti
FETÖ'den aranan asker yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan asker yakalandı
Erdek’e yeni jandarma binası yapılacak
YEREL HABERLER Erdek’e yeni jandarma binası yapılacak
Başkan Avcı’dan müjde Başkan Avcı “Altıeylül özel” programına konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Avcı’dan müjde Başkan Avcı “Altıeylül özel” ...
Balıkesir'deki 300 yıllık caminin minaresi çimentosuz harçla yapılacak
YEREL HABERLER Balıkesir'deki 300 yıllık caminin minaresi çimentosuz ...
Başkan Arslan, 47 muhtarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Arslan, 47 muhtarla bir araya geldi