En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür tozu yüklü TIR, devrildi. TIR´ın dorsesinden yola saçılan kömür tozu nedeniyle kapanan SavaştepeBalıkesir kara yolu, yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Savaştepe´de, Balıkesir yönüne giden Harullah Bulut (35) yönetimindeki 35 KAS 71 plakalı kömür tozu yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR´ın devrilmesiyle dorsesindeki kömür tozunun yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, belediye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla BalıkesirSavaştepe kara yolu yeniden trafiğe açıldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-04-04 14:23:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.