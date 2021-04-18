Havran’da polisler şehitliği ağaçlandırdı

Havran ilçesinde, polisler çok güzel bir etkinliğe imza attı. Polis haftasında 300 adet zeytin fidanı dağıtan polisler bu defada Polis Şehitliğine 60 adet mavi selvi dikti.

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Polis Haftası’nda başlattıkları çevreci etkinliği devam ettiriyorlar. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz’ın öncülüğünde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 300 zeytin fidanı dağıtan polisler, bu defada Polis Şehitliğini yeşillendirmek için kolları sıvadı. Şehitliğe giden her polis bir adet mavi selvi dikti. Dikilen fidanlara isim yazdıklarını anlatan Emniyet Müdür Mustafa Korkmaz, etkinliğe katılan arkadaşlarına teşekkür etti. Farklı bir etkinlik yapmak istediklerini Müdür Korkmaz, 300 zeytin fidanı ile 60 selvinin toprakla buluşturulduğunu söyledi. Korkmaz, her polisin bir dikili ağacının olduğunu anlatırken, dikilen fidanların bakımlarının da yapılacağını anlattı.

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