BANÜ 6 yaşında

23 Nisan 2015 tarihinde “Geleceğe Açılan Köprü” sloganı ile yola çıkan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 6'ncı kuruluş yılını kutluyor.

Bugün 506’sı akademik, 266’sı da idari kadroda görev yapmak üzere toplamda 772 personeli ve 15 bin 721 öğrencisi bulunan BANÜ’de 10 fakülte; 9 meslek yüksekokulu; ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu ve Rektörlük bünyesinde 2 bölüm bulunuyor. Lisansüstü eğitim veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen Jeotermal Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü de BANÜ bünyesinde faaliyet gösteriyor.

10 yerleşkede eğitimöğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitede, 88 ön lisans ve lisans, 43 lisansüstü olmak üzere toplamda 131 bölüm ve programda eğitimöğretim faaliyeti devam ediyor.

Üniversitedeki uluslararası çalışmalar kapsamında, ERASMUS+ ve Mevlâna öğrenci değişim programları çerçevesinde, bugüne kadar 100’ün üzerinde uluslararası anlaşma yürürlüğe girerken, her yıl bu üniversiteler ile öğrenci ve akademik idari personel değişimi gerçekleştiriliyor. Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde ise Türkiye'de tüm devlet üniversitelerinde öğrenciler belirli bir süre öğrenim görme imkanına sahip oluyor. Bunların yanı sıra, BANÜ 63 ülkeden yaklaşık 1.750 civarında uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı Hariciye Nezaretine ait 353 esere ev sahipliği yapıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Kütüphanelerinde, Osmanlı Hariciye Nezareti’ne ait 353 adet nadir eser, 58 bin624 adet basılı kitap, 12 bin 126 adet basılı dergi, 787 bin 689 adet elektronik kitap ve 51 adet veri tabanı ile hizmet veriyor.

Spor Kompleksi 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanacak

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir BANÜ’nün 6'ncı yılına girmesi nedeniyle kampüs çalışmalarında gelinen son noktayı paylaştı. Özdemir, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle merkez yerleşkede yer alan açık spor alanı, çok amaçlı kapalı spor salonu haline dönüştürülerek öğrencilerin hizmetine sunuldu. Üniversite Merkez Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda Bandırma’da yaşayan vatandaşların da yararlanabileceği, içinde Spor Bilimleri Fakültesi, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, antrenman alanları, açık saha ve kortlar ile bir stadın da yer aldığı çok amaçlı spor kompleksinin yapımı hızla devam ediyor. 2021 yıl sonunda kısmen hizmete açılması, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise tamamlanması planlanıyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir kampüs içindeki devam eden ve tamamlanan inşaat çalışmalarını da aktararak, “2018 yılının başında 27 bin 500 metrekarelik Merkezi Derslik Binası ve 11 bin metrekarelik Öğrenci Yaşam Merkezi Binası ihaleleri gerçekleştirilmiş ve inşaatlarına başlanmış bulunulmaktadır. Her iki projenin de inşaatları devam etmekte olup, Merkezi Derslik binamızın 5 bin metrekareden oluşan birinci etabı geçen yıl hizmete açılmış bulunmaktadır. Bu etap içerisinde, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun çok sayıda, donanımlı ve modern laboratuvarları, derslikleri ve akademik personel odaları ile TÖMER sınıflarının bir kısmı bulunmaktadır. Ayrıca, 2021 yılı sonuna doğru Merkezi Derslik binamızın 10.000 m2’lik ikinci etabının da açılabilmesi için çalışmalarımız sürmektedir. İnşaatı devam eden kısım bittiğinde 50 yeni sınıf, 200 kişilik ofis, 750 kişilik profesyonel tiyatro salonu ve çeşitli büyüklüklerde konferans salonları hizmete girecektir. Diğer yandan, Öğrenci Yaşam Merkezi’nin ilk etabı olan ve 3.100 m’den oluşan “Öğrenci ve Personel Yemekhanesi” bölümü 2020 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı % 85 oranında tamamlanmış olup iç dekorasyon çalışmaları devam etmektedir. 20212022 eğitimöğretim yılıyla birlikte Öğrenci Yaşam Merkezimizin hizmete girmesi planlanmaktadır. Tümüyle öğrenciye hizmet verecek olan ve Türkiye’de çok örneği bulunmayan bu bina, Üniversitemizde öğrenci memnuniyetini daha da artıracaktır. Binamızda, öğrencilerimizin boş vakitlerini keyifle geçirecekleri çok geniş oyun alanları, okuma salonu, topluluk odaları ve toplantı salonları, etkinlik odaları, sinema salonları, 5 bölümden oluşan bir stüdyo, Aile Sağlık Merkezi, öğrenci ve personel yemekhanesi, çeşitli kafe, restoran vb. dükkanlar yer almaktadır. Üniversitemizin en hızlı gelişen akademik birimlerinden biri olan ve kısa sürede büyük başarılara imza atan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin yeni derslikler, laboratuvarlar, akademisyen odaları ve idari ofislerden oluşan 5.250 m2 kapalı alana sahip yeni binası da tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Üniversitemizin deniz kenarında zeytin ağaçlarıyla çevrili Edincik Yerleşkesinde ise H. Avni Kocaman Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi ile Deniz Müzesi, Deniz Akvaryumu ve Eğitim ve İdari Bloklardan oluşan bin 250 metrekarelik yeni prefabrik binaların inşaatı tamamlanmış bulunmaktadır” dedi.

“Öğrencilerin barınma sorunu yok”

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir kampüs çalışmaları kapsamında devam ve tamamlanan yurt çalışmalarının da bulunduğunu dile getirerek, “Hızlı bir gelişim süreci gösteren Üniversitemizde yeni bölüm ve programların açılması ile birlikte öğrenci sayımız da hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu hızlı artış, barınma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tüm yerleşkelerimize hizmet veren mevcut 2 bin 200 öğrenci kapasiteli 5 adet kız ve erkek öğrenci yurduna ilave olarak bin 300 kişilik yeni kız öğrenci yurdumuz hizmete girmiştir. Mevcut durumda Üniversite öğrencilerimizin herhangi bir barınma sorunu olmamakla birlikte önümüzdeki eğitimöğretim yılında öğrenci artışına paralel olarak bir barınma problemi yaşanması ihtimaline karşın yeni yurt projelerinin hayata geçirtilmesi hususunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sürmekte olup, Bakanlık tarafından 2021 yılında merkez yerleşkede 2 bin kişilik yeni bir yurt yatırımının başlatılmasına karar verilmiştir. Manyas’ta da bir erkek öğrenci yurdunun yapımı konusunda görüşmeler devam etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.