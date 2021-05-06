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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir’den 10 ton mama desteği

İHA

Balıkesir Büyükşehir’den 10 ton mama desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokaktaki canların beslenme ihtiyaçlarını aralıksız karşılamaya devam ediyor. Çalışmaların daha aktif ve gönüllü bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından 10 derneğe 10 ton mama yardımında bulunuldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi kısıtlama ve tam kapanma döneminde de sokaktaki can dostların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak kedi, köpek maması ve kuşlar için yem bırakılıyor. Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra besleme çalışmalarının daha ulaşılabilir ve aktif bir şekilde yapılabilmesi için şehirde, sokak hayvanları ile ilgili faaliyet gösteren derneklere mama yardımında bulundu. Can dostların kısıtlama boyunca besleme faaliyetlerinin aralıksız olarak giderilmesi amacıyla 10 derneğe 10 ton mama dağıtıldı.

Bakımevleri 7/24 görevinin başında
Ayrıca tam kapanma döneminde de İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi aralıksız olarak görev yapıyor. Vatandaşlar; yaralı, bakıma muhtaç can dostların tedavileri için 7/24 hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunabilirler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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