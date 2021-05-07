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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de şehit aileleri unutulmuyor

İHA

Balıkesir'de şehit aileleri unutulmuyor

Vatanın müdafaası için canlarını veren, arkasında gözü yaşlı eşler, analar ve çocuklar bırakan şehitlerin aileleri Sındırgı’da hiçbir zaman unutulmuyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde her yıl gerçekleştirilen iftar yemeği organizasyonunda buluşan şehit ailelerine bu yıl da pandemi nedeniyle toplu iftar verilemedi. Bunun yerine Sındırgı’da Gençlik Var ekibi devreye girdi. Şehit ailelerini tek tek evlerinde ziyaret eden gençler, hem iftar yemeklerini ulaştırdı, hem de onlarla sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinlediler.
Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Gençlik ekibi şehit ailelerinin yanı sıra, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç kimselere de ulaşıyor.
Ramazan ayı boyunca ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılan iftar yemeği organizasyonunda da aktif rol alan gençler hallerinden oldukça memnun. Gençler bu sayede hem hayır duası kazandıklarını, hem de şehitlerin emanetlerine sahip çıkarak bir nebze de olsa mutluluk aşıladıklarından dolayı gurur duyduklarını belirtiyor.
Sındırgı’da gençlerin farklı olduğunu ve maneviyat duygularının da güçlü olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz. Onların ecdadını unutmaması, büyüklerine saygılı bireyler olmaları bu ülkenin ne kadar güçlü bir seviyeye ulaşacağının göstergesidir. Geleneksel olarak her yıl şehit ve gazi yakınlarımızla iftar organizasyonlarında bir araya geliyorduk. Ancak pandemi nedeniyle iki yıldır uzak kaldık. Uzaktan ziyaret ediyor, selamlaşıyoruz. Bu yıl gençlerimiz dedi ki madem toplanamıyoruz, biz gidelim. Hem iftar yemeğini evlere ulaştıralım, hem de hallerini hatırlarını soralım. Gerçekten güzel bir uygulama oldu. Genç kardeşlerimize ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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