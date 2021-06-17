(Özel) Balıkesir'de çevre felaketi...Susurluk'tan geçen çay köpürdü Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı köpürdü. Çevre kirliliği bölgedeki duyarlı vatandaş tarafından kaydedilirken, bölge sakinleri yetkilileri göreve çağırdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı'nda anlık olarak yaşanan kirlilik sebebiyle su beyaz köpükle kaplandı.

Su yüzeyinde oluşan köpükleri fark eden bir vatandaş o anları görüntülerken, kirliliğe neyin sebep olduğu ise bulunamadı. Susurluk'taki kum ocağın yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme kafalarda soru işareti bıraktı.

Bölge sakinleri yetkilileri göreve davet ederken, suyun incelenmesini talep etti. Su yüzeyinde anlık olarak oluşan ve bir süre sonra kaybolan kirlilik için gözler çevredeki işletmelere çevrilirken, bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.

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