Geleceğin yazarları ödüllerine kavuştu Nejat Hürbaş hikâye yarışmasında ödüller törenle verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi yönetiminde iki ayrı kategoride ilk kez düzenlenen “Nejat Hürbaş Hikâye Yarışması” ödül töreni Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediyesi Başkan vekili Merih Arslan, ünlü yazar Feyza Hepçilingirler, jüri üyeleri ve geleceğin yazarları gençlerin ebeveynleri katıldı.

Sabahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası’nın keman dinletisiyle renk kattığı törende konuşan kütüphanenin kurucusu Ahmet Kerim Erhan, kayınpederi Nejat Hürbaş’ın anısına gerekleştirdikleri yarışmaya destek veren herkese teşekkür ederek, “Yazının binlerce yıl önce bulunmasından sonra insanlık yaşam tarzı olarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. İç dünyası, vurguları, karakteri, hırsları, zayıflıkları erdemleri konusunda pek fazla ilerlenemese de, bu konudaki ilerleme ancak cehaleti yenmek ve dolup taştıktan sonra çevremize bildiklerimizi ve düşündüklerimizi anlatmakla bu ilerleme sağlanabilecektir. Bugün bu yarışmamıza katılan her biri birbirinden değerli çocuklarımız tam da bunu yaptılar. Hayallerini, düşüncelerini, bilgilerini bizlere aktardılar. Bu çabaları için hem kendilerini hem de sevgili annebabalarını değerli öğretmenlerini tebrik etmek istiyoruz.” dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri müdürlüğü Sorumlusu Erkan Cılak, yarışmanın organizasyonu sırasında destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Karanlıklar ancak bu çocukların kalemlerinin ucundaki meşaleyle aydınlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan ünlü yazar Feyza Hepçilingirler ise doğup büyüdüğü kent olan Ayvalık’ın kitap okuyan bir ilçe olmasını çok istediğini vurgulayarak, “Bu amaçla Ayvalık Belediyesi ile benim adımı taşıyan bir kütüphane kurduk. Bunun dışında Ayvalık’ımızda bir gençlik merkezi ile bir kütüphanenin daha hizmete girmesi gerçekten çok sevindirici. Umarım, gerekli ilgiyi Ayvalık halkı bu kütüphaneye de gösterir. Özellikle de gençlerimizin kütüphanelere ilgi göstermesi çok önemlidir. Çünkü gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimizdir.” diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla; kütüphanenin kurucusu Kerim Erhan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi tarafından ortak organize edilen yarışmada, “Ayvalık, Mübadele ve İnsan” ve “Zeytin Diyarının Çocukları” konularının işlenildiği öğrenildi.

Ayvalık’taki ilkokulların 3 ve 4. sınıflarının yanı sıra ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı yarışmanın seçici kurulunda; ünlü yazar Feyza Hepçilingirler’in yanı sıra Adnan Saraçoğlu, Erdem Seçmen, Fatih Erdoğan ve Füsun Çetinel yer aldı.

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