Geleceğin yazarları ödüllerine kavuştu Nejat Hürbaş hikâye yarışmasında ödüller törenle verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin yazarları ödüllerine kavuştu Nejat Hürbaş hikâye yarışmasında ödüller törenle verildi

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi yönetiminde iki ayrı kategoride ilk kez düzenlenen "Nejat Hürbaş Hikâye Yarışması" ödül töreni Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Geleceğin yazarları ödüllerine kavuştu Nejat Hürbaş hikâye yarışmasında ödüller törenle verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi yönetiminde iki ayrı kategoride ilk kez düzenlenen “Nejat Hürbaş Hikâye Yarışması” ödül töreni Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Ödül törenine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediyesi Başkan vekili Merih Arslan, ünlü yazar Feyza Hepçilingirler, jüri üyeleri ve geleceğin yazarları gençlerin ebeveynleri katıldı.
Sabahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası’nın keman dinletisiyle renk kattığı törende konuşan kütüphanenin kurucusu Ahmet Kerim Erhan, kayınpederi Nejat Hürbaş’ın anısına gerekleştirdikleri yarışmaya destek veren herkese teşekkür ederek, “Yazının binlerce yıl önce bulunmasından sonra insanlık yaşam tarzı olarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. İç dünyası, vurguları, karakteri, hırsları, zayıflıkları erdemleri konusunda pek fazla ilerlenemese de, bu konudaki ilerleme ancak cehaleti yenmek ve dolup taştıktan sonra çevremize bildiklerimizi ve düşündüklerimizi anlatmakla bu ilerleme sağlanabilecektir. Bugün bu yarışmamıza katılan her biri birbirinden değerli çocuklarımız tam da bunu yaptılar. Hayallerini, düşüncelerini, bilgilerini bizlere aktardılar. Bu çabaları için hem kendilerini hem de sevgili annebabalarını değerli öğretmenlerini tebrik etmek istiyoruz.” dedi.
Törende konuşan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri müdürlüğü Sorumlusu Erkan Cılak, yarışmanın organizasyonu sırasında destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Karanlıklar ancak bu çocukların kalemlerinin ucundaki meşaleyle aydınlanacaktır” ifadelerini kullandı.
Muhabirimize açıklamalarda bulunan ünlü yazar Feyza Hepçilingirler ise doğup büyüdüğü kent olan Ayvalık’ın kitap okuyan bir ilçe olmasını çok istediğini vurgulayarak, “Bu amaçla Ayvalık Belediyesi ile benim adımı taşıyan bir kütüphane kurduk. Bunun dışında Ayvalık’ımızda bir gençlik merkezi ile bir kütüphanenin daha hizmete girmesi gerçekten çok sevindirici. Umarım, gerekli ilgiyi Ayvalık halkı bu kütüphaneye de gösterir. Özellikle de gençlerimizin kütüphanelere ilgi göstermesi çok önemlidir. Çünkü gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimizdir.” diye konuştu.
Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla; kütüphanenin kurucusu Kerim Erhan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi tarafından ortak organize edilen yarışmada, “Ayvalık, Mübadele ve İnsan” ve “Zeytin Diyarının Çocukları” konularının işlenildiği öğrenildi.
Ayvalık’taki ilkokulların 3 ve 4. sınıflarının yanı sıra ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katıldığı yarışmanın seçici kurulunda; ünlü yazar Feyza Hepçilingirler’in yanı sıra Adnan Saraçoğlu, Erdem Seçmen, Fatih Erdoğan ve Füsun Çetinel yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Deveciler sergi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Deveciler sergi açılışına katıldı
Yaşar Ateş TEMAD Balıkesir İl Başkan adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Yaşar Ateş TEMAD Balıkesir İl Başkan adaylığını ...
Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
Manyas İlçe Müftüsü Altacı veda etti
YEREL HABERLER Manyas İlçe Müftüsü Altacı veda etti
Balkondan düşen beton parçaları otomobile zarar verdi
YEREL HABERLER Balkondan düşen beton parçaları otomobile zarar verdi
Baba oğul 1 hafta arayla kalp krizinden vefat etti
YEREL HABERLER Baba oğul 1 hafta arayla kalp krizinden vefat etti
Burhaniye’de aromatik bitki yetiştiriciliği kursu
YEREL HABERLER Burhaniye’de aromatik bitki yetiştiriciliği kursu
Ayvalık OSB’de planlar tamam
YEREL HABERLER Ayvalık OSB’de planlar tamam
Liseler arası müzik yarışmasında Balıkesir finale kaldı
YEREL HABERLER Liseler arası müzik yarışmasında Balıkesir finale ...
Balıkesirli sporcular karneleri aldı
YEREL HABERLER Balıkesirli sporcular karneleri aldı
Büyükşehir restorasyon çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir restorasyon çalışmalarını sürdürüyor
Balıkesir polisinden huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden huzur operasyonu
Susurluklu kadınlar Akpınar’a hayran kaldı Akpınar Yaşam Merkezinde ilham buluşması
YEREL HABERLER Susurluklu kadınlar Akpınar’a hayran kaldı Akpınar ...
Salyadan kurtulan Erdek Ocaklar turistleri bekliyor Salyanın temizlendiği Erdek Ocaklar Koyu'nda işletmeciler turistleri bekliyor
YEREL HABERLER Salyadan kurtulan Erdek Ocaklar turistleri ...
(Özel) Balıkesir'de çevre felaketi...Susurluk'tan geçen çay köpürdü Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü
YEREL HABERLER (Özel) Balıkesir'de çevre felaketi...Susurluk'tan ...
Balıkesir'de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 8 aranan şahsı yakaladı
Belediye Başkanları Birliği’nin Balıkesir İl Temsilciliği’ne Bozbey atandı
YEREL HABERLER Belediye Başkanları Birliği’nin Balıkesir İl ...
TOBB Başkanından dijitalleşme çağrısı
YEREL HABERLER TOBB Başkanından dijitalleşme çağrısı
Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği üreticisine destekleme ödemeleri başlıyor
Hisarcıklıoğlu: Tedarik zincirinin kopması, enflasyon baskısı olarak hissediliyor
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Tedarik zincirinin kopması, enflasyon ...
Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi
YEREL HABERLER Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa ...
Avrupa Triatlon Kupasının lansmanı yapıldı Balıkesir'de yapılacak şampiyonaya bin 300 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Avrupa Triatlon Kupasının lansmanı ...
Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu
YEREL HABERLER Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu
Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi
YEREL HABERLER Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi