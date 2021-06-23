Balıkesir'de jandarmadan 10 aranan şahsa gözaltı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 22 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı gözaltına alırken, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirdi.

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