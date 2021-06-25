Balıkesir´de şehir gönüllüleri buluştu



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 2. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.Balıkesir kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kent hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, yönetişim, katılım, çözümde ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi için kurulan Balıkesir Kent Konseyi´nin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Programda; Kent Konseyi tarafından başlatılan `Yaşayan İnsan Hazineleri´ projesi kapsamında; şehre değer katan Saatçi Şükran Lişesivdin, Milli Atlet İsmail Akçay, Ebru Sanatçısı Neliman Özkarasu, Kent Araştırmacısı Aydın Ayhan ve Keçeci Recep Agen; Kazdağları´nın Şifalı Bitkileri kitabının yazarları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen, Prof. Dr. Selami Selvi ile Fotoğraf Sanatçısı Osman Sipahi´ye 'Kent Şükran Beratı' takdim edildi.Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Pandemi şartları nedeniyle yapamadığımız olağan genel kurulumuzu; kent konseyinin çalışma grupları ve meclislerinin yönergelerinin görüşülmesi, değerlendirilmesi ve en kısa zamanda yapılandırılması amacıyla bir araya geldik. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığına da ev sahipliği yaptığımız süreç içerisinde şehrimizin olumlu imajı adına, iş birliği halinde çalışma yürütüyoruz. Kasım ayında yapılacak olan 3. Kent Konseyleri Sempozyumuna da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda desteğinize ihtiyacımız var" dedi.İLETİŞİM ZEMİNİN OLUŞTURULMASINDA YEREL YÖNETİCİLER EN ÖNEMLİ YOL ARKADAŞIBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, hiçbir beklentisi olmadan şehir için düşünen, dertlenen Balıkesir Kent Konseyi´ne emek ve gayretleri için teşekkür etti. Sağay, "Vatandaş odaklı yönetim anlayışının göstergesi olan Kent Konseylerinin; iletişim zeminin oluşturulmasında yerel yöneticilerin en önemli yol arkadaşı olduğuna inanıyoruz. Bunun en iyi örneklerinden biri 18.02 bölgesi. Birlikte ortaya koyduğumuz iradeyle 18.02 olarak bilinen, sanayinin ikinci kapısı karşısındaki mülkiyet sorununu çözdük. Ardından Kent Konseyimiz, o bölgede yeni kurulacak olan sokak ve caddelerin isimlerinin belirlenmesi için çalışmaları başlattı. Yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. Balıkesir´imizin simgesi tarihi Zağnos Mehmed Paşa Camii meydan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sizlerinde katkılarıyla hayata geçirdik. Şimdi de Paşa Camii Meydanı İkinci Etabı çalışmalarına başlayacağız. Bu süreçte sizlerin değerli fikirleri, önerileri ve projemizi sahiplenmeniz bizim için çok önemli" dedi.Kente dair görüş ve önerilerin konuşulduğu genel kurul toplantısına Balıkesir Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, ilçe kent konseyleri başkanları, Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve üyeleri ile kent gönüllüleri katıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)

2021-06-25 14:58:02



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