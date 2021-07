İvrindi’nin çehresi değişiyor

İvrindi merkezinin yıllara dayanan en büyük sorunu olan İçme suyu Kanalizasyon şebeke hattı yenilemesi için temel atıldı.

Temeli atılan projenin çok hikayesi olduğunu ve bu hikayeyi yaşayarak bu günlere gelindiğini dile getiren BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal “2014 yılında şehrinizin Büyükşehir statüsüne katılmasıyla kurulan genel müdürlüğümüz tüm ilçelerimize yetecek personel, araç envanterine sahip. Biz 2014 yılında devraldığımızda İvrindi merkezde İçme suyu vardı ama sıkıntılı sürecimiz de oldukça fazlaydı. Merkez mahallelerde suyun peşinde koşmaktan, en üst kotlarda bulunan abonelere su ulaştırmak için mücadele vermekten hiç yılmadık. O günden bu güne geldiğimiz noktada da projemizi hayata geçiriyoruz. 2019 Ağustos ayında Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın koordinasyon toplantısında bu yatırım masaya yatırıldı ve hayata geçirilmesi için stratejik plan oluşturuldu" dedi.

İvrindi Merkezine 350 bin metre küp su ulaştırıyoruz

BASKİ olarak ilçenin İçme suyu ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle devam ediyoruz diyen Müdür Günal “Geldiğimiz noktada Güngörmez mevkiinden İvrindi ilçemize yılda 350 bin metre küp içme suyu taşıyoruz. Bu getirilen suyun üzerine ihtiyacın karşılanması için de 1 milyon 550 bin metre küp su salıyoruz. Arada oluşan yaklaşık yüzde 65’lik kayıp kaçağın önlenmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Dünya üzerinde görülen ve giderek artan çölleşme ile bununla birlikte görülen su miktarının azalması sebebiyle suyun yönettiği değil suyu yöneten anlayışını ilke edinerek ilçede yaşanan sorunu çözüme kavuşturacağız. Projemizde yaklaşık 43 km İçme suyu şebeke, 41 km kanalizasyon şebekesi ve bin 200 mt yağmur suyu hattı ile toplamda 85 km’lik etabı hayata geçireceğiz. Tüm gayretimiz ilçemizin insanlarının su sıkıntısı yaşamaması için. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, İvrindi Belediye Başkanımız Yusuf Cengiz’e teşekkür ediyorum. Tamamlandığında ilçemize hayat verecek projenin tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yıllardır beklenen rüya gerçek oluyor

Yıllardır çözümü beklenen ve halkımızın sabrının son noktaya ulaştığı su kesintisi ve patlak şikayetini nihayet çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ 67 yıldan beri beklenen bir hayali gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. İnşallah tamamlandığında ilçe merkezimiz için güzel sonuçlar doğuracaktır. Kolay olmayan bir işe adım atıldı. Toplamda 85 km gibi oldukça yüksek rakamın göze çarptığı altyapı yenilemesi başladı. Bizler İvrindi olarak bu hizmeti dört gözle bekliyorduk. 2019 Ağustos’ta Büyükşehir yatırım planına dahil olan ve temelinin atılması bu güne nasip olan bu 35 milyon liralık proje ilçemizin değerini arttıracak. En büyük sorunumuz çözüme kavuşacak ve söz ile ifade edilemeyecek derecede rahatlatacak. Çünkü halkımız özellikle yaz aylarında oldukça sıkıntılı süreçleri yaşıyordu. Bu denli yatırımları ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, BASKİ Genel Müdürümüz İzzet Günal ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projeler sabır isteyen nitelikte çalışmalar ile oluyor diyen Başkan Cengiz “ Yaklaşık olarak bu projenin tamamlanması 2 yılımızı alacak. Bu süreçte ilçe merkezimiz şantiye alanına dönecek lakin sonunda kazan İvrindi ve kıymetli halkımız olacak. Bu süreçte sabrederek selamete ereceğiz. Bu zamanda halkımızdan sabır ve sağduyu bekliyoruz. Bunun üstesinden hep birlikte gelerek güzel yarınlara birlikte ulaşacağız” dedi.

Başkan Yılmaz “Hizmet belediyeciliğine imzamızı atıyoruz”

Her ilçemizi kalkındıracak projelere el birliği ile imza atıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “ 2019 yılında seçildikten sonra tüm ilçe belediye başkanlarımız ile stratejik toplantı gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizin en önemli sorunlarından başlayarak, ihtiyaç ve talep edilen hizmetlere göre sıralamaları yaptık. Planladığımız çalışmaları hangi para, hangi ekiple yapacağımızı planladık. Tüm ilçemizi belirlediğimiz gibi İvrindi’mizin de en önemli sorunu olarak Altyapı yenileme hattının acil çözüme kavuşması noktasında ortak akılda buluştuk. Recai Başkanım da bu sorunu çözüme kavuşturmak için uğraşlar verdi lakin Yusuf Başkanımıza nasip oldu. Biraz önce tamamlanması ve halkımızın refaha kavuşması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Seçim sürecinde halkımıza verdiğimiz sözlerin notunu aldığımız gibi gerçekleştirmek için planlı şekilde sahadayız diyen Başkan Yücel Yılmaz “ Büyükşehir olarak her ilçemizi, temsil ettiği partilere bakmaksızın hizmetle buluşturuyoruz. Altyapıdan üstyapıya, kent estetiğinden sosyal hizmetlere kadar tüm ilçelerde desteğimizi sürdürüyoruz. Halkımızın taleplerini karşılayacak ve ihtiyaç olarak çözüm bekleyen her soruna çözüm odaklı çalışıyoruz. Tüm gayretimiz Büyükşehir’imizin her köşesini daha yaşanılabilir bir hale getirmek. Derdimiz 10 numara şehir olmak iddiamız bu yönde” dedi

İvrindi Altyapı ve İçme suyu Hattı Değişikliği Temel Atma Töreni’ne katılımlarından dolayı mutlu ve onurlu olduğunu ifade eden Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK Üyesi Belgin Uygur “ Bundan önceki yıllarda gözlenen Balıkesir ile şu anki Balıkesir arasında fark oldukça fazla. 2004 yılında rahmetli Sabri Uğur ile Balıkesir Ak Parti Belediyeciliği ile tanıştığında gözle görülür farkta hizmetler almaya başladı ve resmen silüeti değişti. Bugün burada temelini attığımız ilçemizin yıllardır kemikleşen sorunu da Ak Parti belediyeciliğinin her alanda var olduğunu gösteriyor. Yücel Başkanımız ve değerli ekibi yürüttüğü başarılı çalışmalar ile farkını sadece Ak Parti Belediyesi olan ilçelerde değil, her ilçede gösteriyor. Şehirleri akılcı bir tarzda yönetişin resmini tüm Balıkesir’de görebiliyoruz. Bugün BASKİ ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve destekleri ile adımı atılan ve 600 günde bitmesi hedeflenilen projenin güzel İvrindimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi BASKİ işbirliği ile temeli atılan törene Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Baski Genel Müdürü İzzet Günal ile beraberinde daire başkanları, İlçe Kaymakamı, Ak Parti İlçe Teşkilatı, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı

