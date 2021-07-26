Kamyonet takla attı: 1 yaralı

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Balıkesir’in Havran ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

BalıkesirEdremit D230 kara yolu Ayrancı mevkiinde Erol A.'nın kullandığı 10 ABS 004 plakalı et yüklü kamyonet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çaptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarak yol dışına çıktı. Araç sürücüsüne ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Araç sürücüsü Erol A. Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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