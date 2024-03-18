Kayalıklara düşen yamaç paraşütündeki akademisyen öldü

Olay, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaç paraşütü ile uçuş yapan, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, kontrolünü kaybettiği yamaç paraşütüyle Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarındaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgisayar Programcılığı bölümü öğretim görevlisi Şenergin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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