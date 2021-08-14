Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Karesi ilçesinde Rümeysa A. (27), fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat A.'yı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi´nde meydana geldi. 7 yıllık evli Murat A. ile Rümeysa A. arasında tartışma çıktı. Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Rümeysa A., evdeki pompalı tüfeği alıp, Murat A.'ya ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.´nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayın ardından Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-08-14 15:20:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.