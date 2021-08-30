30 Ağustos Zafer Bayramı Havran’da kutlandı

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Balıkesir’in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü 15 Temmuz Şehitleri Meydanında düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenk sunumuyla başlayan program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ve şiir okunmasıyla program sona erdi.

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