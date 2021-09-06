Marmara Kaymakamı Yüksel'e veda yemeği

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, Bayburt Vali Yardımcısı oldu. Yüksel'in onurun veda yemeği verildi.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy tarafından verilen veda yemeğine Kaymakam Göksel Yüksel, ilçedeki kamu çalışanları ve mahalle muhtarları katıldı. Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Kaymakamımız Göksel Yüksel'e ilçemizde uyum içerisinde yaptığı hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum” dedi.

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