Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Bandırma'da incelemelerde bulundu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak çeşitli inceleme ve ziyaretler yapmak üzere Bandırma İlçesinde bir dizi program gerçekleştirdi.

Vali Şıldak programına ilk olarak 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp’e iadei ziyaretle başladı. Üs Komutanı Akalp Vali Şıldak'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Bandırma programına devam eden Şıldak daha sonra Balıkesir Valiliği tarafından yenileme ve bakım çalışmaları yapılan Bandırma Şehitliği’nde incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Şıldak, "Vatan uğruna canlarını hiçe sayan Şehitlerimize minnet borçluyuz. Onlar için ne yaparsak yapalım hep az gelecek, hep eksik kalacaktır." şeklinde konuştu.

Temaslarına Bandırma esnafıyla devam eden Vali Şıldak, balıkçı esnafıyla sohbet ederek, hayırlı işler, bol kazançlar diledi. Marmara Denizi kıyısında bulunan Bandırma'nın zengin balık çeşitliliği ile Balıkesir'in liman şehri olduğunu söyledi.

Vali Hasan Şıldak'a İlçe programında Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal eşlik etti.

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