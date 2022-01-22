Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Dursunbey olmak üzere Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.