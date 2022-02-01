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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUBYO öğrencileri SMA hastası çocuklara nefes oldu

İHA

BUBYO öğrencileri SMA hastası çocuklara nefes oldu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri SMA hastası çocukları için iki ayrı proje gerçekleştirdi. Bir projede SMA hastası çocuklara nefes olmak için sokak hayvanlarını da unutmamak adına mama satarak elde ettikleri geliri SMA hastası çocuklara bağışladı. Diğer proje de SMA hastalığı ile ilgili bilinçlendirme amaçlı standlar kurularak bireylere bilgilendirme yapıldı ve aynı zamanda maddi destek olmak amacıyla yardım toplandı.
BUBYO Bankacılık ve Finans 3.sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği SMA hastası çocuklara nefes olma projeleri büyük ilgi gördü. Projenin takım sözcüsü Damlanur Özdemir, "Takım çalışması dersi kapsamında takım arkadaşlarım Aleyna Erdem, Buse Altıntaş, Batuhan Mustafa Aksu, Eray Kurt, Emrullah Heper ile birlikte projeyi hayata geçirdik. "BUBYO Nefes Oluyor" sloganıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projesinde SMA hastası çocuklara maddi yardımda bulunmak ve nefes olmak amacıyla çalışmalarımızı yürüttük. Destek amaçlı okulumuzda ve çeşitli yerlerde stand açarak sponsorlarımızdan gelen sokak hayvanları mamalarının satışını gerçekleştirdik. BUBYO'lu arkadaşlarımızı destek olmaya teşvik ettik. Yapılan her adımı, SMA hastası çocukların yaşadıklarını anlatabilmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunduk. Stand sonucunda elde ettiğimiz gelirleri BUBYO adına SMA hastası çocuklara bağışladık. Çalışma sürecinde bize her konuda yardımcı olan ve böyle güzel projede bulunmamıza katkı sağlayan başta Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamıza, bizden desteklerini esirgemeyen gönüllü arkadaşlarımıza ve sponsorlamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
Diğer proje sözcüsü Abdullatif Keskin de, “Takım arkadaşlarım Ayşe Zeybek, Dilara Özen, Nagihan Çetinkaya, Ramazan Çiçek, Zeynep Nisa Büyükgüllü ile projemizi hayata geçirdik. SMA hastası bebeklerimizin seslerini bu zorlu dönemlerinde gerek sosyal medyada gerek okulumuzda duyurmak, gerekli maddi ve manevi destek toplamak, bu zorlu savaş dönemlerinde ailelerine ve bebeklere umut olmak için çalışmalar yaptık. Bu projede yer aldığımız için takımca mutluyuz ve gururluyuz. Projemiz kapsamında bir bebeğimize umut olduk. Diğer bebeğimiz için gerekli maddi ve manevi yardımı sürdürmeye devam ediyoruz. Sizlerden de bu konuda bizim sesimiz olmanız konusunda yardımcı olmanızı bekliyoruz. Unutmayalım ki, bebeklerimiz için yapılan her bir yardım umuda doğru bir adım demektir. Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen hocamız Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’a, çevremizdeki halk ve esnaflarımız, okulumuzdaki öğrencilere ve diğer yardımsever insanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
BUBYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, "Takım çalışması dersi kapsamında gerek toplum hassasiyetine yönelik gerek sokak hayvanlarına yönelik birçok alana dokunan projeleri hayata geçirdik. Toplum hassasiyetine yönelik olarak gerçekleştirilen bu projelerde de SMA hastası çocuklarımıza bir nebze de olsa yardım etmek adına onların sesini duyurmaya çalıştık. Böyle anlamlı projelerle farkındalık oluşturan öğrencilerimi göstermiş oldukları çabadan dolayı kutluyorum” dedi.

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