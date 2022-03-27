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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye'de Prof. Drç İlban BUBFA'ya kurucu dekan oldu

İHA

Burhaniye'de Prof. Drç İlban BUBFA'ya kurucu dekan oldu

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 Mart 2022 tarih 31768 sayılı resmi gazetede açıklanan 5252 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Balıkesir Üniversitesi’nin 14. Fakültesi oldu. Yeni Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un önerileriyle BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, dekan vekili olarak atandı.
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, yöneticilik kariyerine 2012 2015 yılları arası Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu’nda Müdür olarak başladı. Görev süresi boyunca “Zeytincilikte Geleceğimiz Bu Çocuklar” ve “Alet İşler El Övünür İşim Hazır Görünür” isimli projeler geliştirerek bugün Edremit MYO’na hala kullanılabilen bir atölye ve işleyen bir fabrika bıraktı. Sonraki süreçte Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na Müdür olarak atanan İlban, kurumun akademik gelişimi ve sektör üniversite iş birliği noktasında BUBYO’nun sektördeki yaygın etkisinin oluşmasında önemli projelere imza attı. Müdürlük döneminde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans bölümü, Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans olmak üzere iki önemli akademik eğitim alanı kattı. BUBYO Eğitim ve Uygulama Tesisinin akademik kongre, sempozyum, TUBİTAK projesi, sosyal ve özel etkinlik olmak üzere birçok organizasyona ev sahipliği yapmasına önderlik etti. Yaptığı birçok akademik ve sosyal sorumluluk projesi, akademik çalışma, köşe yazıları ve çıktığı TV programları ile adından sıkça söz ettiren İlban, “ Bugün Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi gibi oluşumunun her safhasında büyük bir keyifle yer aldığım okulumuza Dekan V. Olarak atanmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş hocamın bizlere olan güveni ve bu görevi şahsıma tevdi etmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. BUBFA Körfez bölgesinin ilk Fakültesi oldu. BUBYO gibi yüksek marka değeri olan bir kurumun son çıktısı. Hali hazırda oluşturduğumuz BUBYO markasında olduğu gibi hem körfez bölgesi hem de tüm Türkiye’ye sağladığımız nitelikli personel eğitimine hız kesmeden devam edeceğiz. Fakülteye dönüşüm sürecimizde emeği geçen başta Onursal Yargıtay Başkanımız İsmail Rüştü Cirit olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Fakülte olabilecek farkındalığın oluşturulması noktasında katkıda bulunan akademik ve idari personel mesai arkadaşlarıma, mezun ve hala faal olan öğrencilerime ve her şekilde kurumumuza kucak açan Körfez bölgesi halkı ve işletmecilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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