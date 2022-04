İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu büyüyor

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in girişimleri ile okula “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” bölümü kazandırılıyor.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz; İlçede öğrenci sayısı artacak, ilçeye hareketlilik gelecek” diyerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na Milletvekili Mustafa Canbey’in girişimleri ile yeni bölüm açılacağının müjdesini verdi.

Bölüm sayısı 4’e yükseliyor

Sındırgı’nın öğrenci sirkülasyonu ve yeni yüzlerin ilçeye gelmesi ile hareketlilik yaşanacağının altını çizen Başkan Cengiz “Sağlık Hizmetleri Melek Yüksek Okuluna Türkiye’nin her tarafından eğitim görmeye gelen kardeşlerimiz var. Şu an okulda Tıbbi Doküman ve Sekreterlik ile İlk ve Acil Yardım eğitimleri görülüyor. Önceki zaman diliminde açılmış fakat öğretim görevlisi alımı gerçekleşmediği için Eylül 2022 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlayacak Anestezi bölümümüz de mevcut. Bununla birlikte yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecek Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü ile bölüm sayımız 4’e çıkacak. Bu ilçemiz için büyük bir kazanım demek. Yeni öğrenci, yeni aile, yeni çevre kısacası yeni insanların ilçeye gelmesi ile sirkülasyon artacak ve hem okul için hem de ilçe esnaflar için artı bir durum haline gelecek. Öğrenci sayısının artması ile ilerleyen süreçte okulumuza yatılı öğrenci yurdu ihtiyacı doğacaktır. Bu ihtiyacın da çözümü için de hep birlikte adımlar atacağız” dedi.

Yardımları ve çabaları için Milletvekili Mustafa Canbey’e teşekkür ediyorum diyen Başkan Cengiz, "İlçemiz ilerleyen süreçte kendinden söz ettiren bir ilçe haline gelecek diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Bizler yerel yöneticiler olarak ilçemize hizmet etmek, lokasyon açısından çok önemli bir konumda yer alan ilçemizi yükselen değer durumuna getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Okulumuzun ihtiyacı olduğu bölümün kazandırılması için girişimde bulunan ve süreci başından beri takip eden Ak Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey’e teşekkür ediyorum. İlçemize hizmet yolunda desteklerini her zaman hissettiğimiz Milletvekilimize minnettarız". dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.