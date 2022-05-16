Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Türkiye ESpor Federasyonu ve Üniversite ESpor Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ESpor Ünilig Türkiye Şampiyonasında, Balıkesir Üniversitesi ESpor Valorant takımı finale yükseldi.

43 Üniversitenin katıldığı şampiyonada Balıkesir Üniversitesi ESpor takımı; birinci turda Pamukkale Üniversitesi ESpor takımını 135, ikinci turda Dokuz Eylül Üniversitesi ESpor takımını 1816, üçüncü turda Giresun Üniversitesi ESpor takımını 1412, çeyrek finalde OSTİM Teknik Üniversitesi ESpor takımını 20 ve yarı finalde Gazi Üniversitesi ESpor takımını 20 mağlup ederek finale yükseldi.

Balıkesir Üniversitesi ESpor takımı, 1819 Mayıs tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde düzenlenecek olan ESpor Ünilig Türkiye Şampiyonası Final müsabakasında, Anadolu Üniversitesi ESpor takımı ile karşılaşacak.

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