Balıkesir’de uçurma şenliğinde çocuklarla anne ve babalarda eğlendi

Burhaniye ilçesinde, Ören sahilinde düzenlenen uçurtma şenliği büyük ilgi gördü. Şenlikte çocuklarla birlikte anne ve babalarda gönüllerince eğlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün mavi bayraklı Ören Plajında düzenlediği uçurtma şenliği büyük ilgi gördü. Kaymakam İlyas Memiş ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de katıldığı şenlikte gökyüzü uçurtmalarla şenlenirken, anne ve babalarda eğlenme fırsatı buldu. Şenliğe katılan çocuklardan Derin Baydemir, “Ben bu uçurtma şenliğini çok sevdim. Uçurtmam çok iyi uçmadı. Bazen takıldı ama, yine de ben çok beğendim.. Arkadaşımla beraberde uçurduk. İki uçurtma uçurduk burada. Birini arkadaşım uçurdu, birini de ben uçurdum” dedi. Elif Küçükkaraman da, ”Ben bu uçurtma şenliğini çok sevdim. Uçurtmam çok güzel uçtu. Bayağı yükseklere uçtu. Ben uçurtma şenliğini çok sevdim. Böyle her gün olsa gelirim” diye konuştu. Velilerden Nilüfer Baydemir ise, ”Uçurtma şenliğine kızımla katıldım. Onunla birlikte uçurtma uçurdum. İlk defa uçurtma uçuruyorum. Çok eğlenceliydi. Uçurtma Şenliğinin devamını diliyorum” dedi.

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