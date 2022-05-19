Balıkesir’de anne çocuk halk oyunları ekibi gösteri yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, anne ve çocuklarından oluşan halk oyunları ekibi ilk gösterisini yaptı. Halk Eğitimi Müdürlüğünün düzenlediği kurslara katılan anne ve çocuklarının gösterileri büyük alkış aldı.

Nadir Tolun İlkokulu 3/A sınıfında sınıf öğretmeni Yasemin Diken’in desteği ile 11 öğrenci ve anneleri, Ekim ayından beri Sevgi Aslanoğlu Dur’un eğitmenliğini yaptığı kursa katıldı. 8 Eylül Stadı'nda düzenlenen 19 Mayıs törenlerinde horon, Ankara havası ve zeybek oynayan anne çocuk ekibinin gösterileri büyük alkış aldı.

Çocukları ile birlikte oynamaktan mutlu olduklarını anlatan Hatice Ekinci, “Ekim ayından beri Nadir Tolun İlkokulu 3/A sınıfı olarak bu gösterimize çalışıyoruz. Bizim için çok güzel ve eğlenceliydi. Anne çocuk etkinliği adı altında halk oyunları ve folklor çalışması yaptık. 19 Mayıs'ta oynamaktan da büyük şeref duyduk. Çok teşekkür ediyorum öğretmenimize ve okulumuza” dedi.

Öğrencilerden Semih Ekinci de, “Annemle birlikte folklor oynamaktan çok mutluyum. 19 Mayıs'ta oynamaktan da çok mutluyum. Güzel oynadım” dedi. Tuğba Çiftçi ise "Ben annemle birlikte oynamaktan çok mutluyum. İyi ki halk oyunları öğretmenimiz var. 19 Mayıs'ta çok eğlendik” diye konuştu. Bir başka anne Sinem Irmak Kara da, "Nadir Tolun İlkokulunda okuyan kızım Elif Kara ile anne çocuk etkinliğimiz var. Halk oyunları gösterimizi düzenledik. Çok mutluyuz. Çok güzel geçti. Teşekkür ederiz herkese” ifadelerini kullandı.

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