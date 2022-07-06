Balıkesir'de aranan 54 şahıs yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 54 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 74 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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