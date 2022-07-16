Mahallelinin din eğitimi için tuttuğu kişi, çocukları tacizden tutuklandı

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Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in kırsal Ericek Mahallesi halkı tarafından Kur'an eğitimi veresi için tutulan B.Ç., kursa gelen 2 kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Dursunbey ilçesinin kırsal Ericek Mahallesi'nde bir kız çocuğu camide açılan Kuran kursunda eğitim veren B.Ç.'nin kendisine elle cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine ailesi B.Ç. hakkında Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasında bir kız çocuğunun daha cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi.

Çocukların pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulurken, B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanıp, Kepsut Cezevi'ne gönderildi.

B.Ç.'nin Diyanet İşleri görevlisi olmadığı, kırsal mahallede yaşayanlar tarafından özel olarak tutulup, çocuklara din eğitimi vermesi için ilçe dışından getirildiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ

2022-07-16 14:14:41



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