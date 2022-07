Vali Şıldak yangın bölgesinde

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarını Vali Hasan Şıldak denetledi. Vali Şıldak'a Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı da eşlik etti.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların yapıldığını söyleyen Vali Hasan Şıldak, an itibariyle havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan ise 29 arazöz ve 300 personelle söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Vali Şıldak söndürme çalışmalarına ilave olarak yakın zamanda hem hava hem de kara unsurlarının katılacağı bilgisini de verdi. Vali Şıldak, orman yangınının devam ettiği kırsal Karagöz Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, “Kepsut ilçemize bağlı Karagöz Mahallemiz yakınlarında bugün saat 14.00 civarında çıkan bir yangınımız var. Şu anda da müdahale devam ediyor. Yangın alanı Karagöz Mahallemize çok yakın. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Şu an itibariyle 1 saat öncesine göre daha iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Zira çok güçlü ve hızlı bir müdahaleyle karadan, havadan yayılımı önlemek ve yangını belli bir alana hapsetmek için arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz, çevre illerden gelen destek unsurlarla birlikte havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan 29 arazöz ve 296 yani 300’e yakın personelle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Şu anda dediğim gibi daha iyi bir noktaya geldik. Çevrelemek üzereyiz. Bugün 30 kuvvetinde esen rüzgarın yangına olan tesiri biraz düşerse ve alandaki arazi çalışmalarımızdaki ekiplerimiz tamamen yangının etrafını çevirmeyi başarabilmek için büyük gayret gösteriyorlar. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. En önemlisi şu an yanında bulunduğumuz Karagöz Mahallemiz aslında riskli bir durum yaşadı. Ekiplerimiz karadan ve havadan yaptıkları müdahale ile yangının buraya sıçramasını önlediler. Şu anda başka bir yerleşim yeri üzerinde bir risk bulunmuyor. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda tekrar ilave olarak hem karadan hem havadan yeni unsurlar da gelmek üzere. Daha güçlü biri şekilde müdahale olacak. Şu arada birkaç dakika içerisinde tekrar alan üzerinde yoğun bir su boşaltma yapacak helikopterler. Şu an yakıt ikmali için hava limanındalar. Daha güçlü bir şekilde geri dönecekler. Bu şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

