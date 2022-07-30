Havran'da orman yangını büyümeden söndürüldü



Abdulkadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 1 dönüm alan zarar gördü.

Havran'ın kırsal Halaçlar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran Orman İşletme Şefliği bünyesindeki 4 arozöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekipleri karadan, 2 uçak ve 3 helikopter de havadan müdahale etti. Alevler, yarım saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 1 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Havran ilçemize bağlı Halaçlar Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-07-30 14:36:46



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