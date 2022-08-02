Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı

Üşütme nedir, neden olur ve ne iyi gelir?

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Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı için Balıkesir’e gelen birlik üyesi belediyelerin başkanları, meclis üyeleri ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerini Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran’da ağırladı.

Başkan Ersoy misafirlerine Kent Müzesi bahçesinde ikramda bulunulduktan sonra Terzizade Konağı, Kent Müzesi ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy çiyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkürlerini iletti.

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