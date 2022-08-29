Balıkesir'de traktör devrildi, amca-yeğen öldü, 2 kişi yaralandı

Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde engebeli araziden kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten tarlaya devrilen traktörün sürücüsü Salih Çoban (42) ve yeğeni Gizem Selda Çoban (11) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Dursunbey ilçesinin kırsal Sağırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada hasat yapan aile Salih Çoban yönetimindeki 10 VF 179 plakalı traktörle köye dönmek üzere yola çıktı. Engebeli arazide sürücü Çoban'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrildi. Traktörün altında kalan Salih Çoban ve traktörün çamurluğunda yolculuk yaptığı öğrenilen yeğeni Gizem Selda Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün sepetinde yolculuk yapan Emine Çoban (63) ve İlknur Çoban (36) ise yaralandı. Yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılan 2 kişi, sağlık ekibi tarafından ambulansta tedavi edildi. Jandarma, kazaya ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Ramazan FİLİZ
2022-08-29 18:53:12
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