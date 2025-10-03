Habertürk
        Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

        Balıkesir’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanındaki yolcu H.Y. hayatını kaybetti, servisteki 7 öğrenci ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:49 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:49
        Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
        Kaza, saat 17.30 sıralarında Gönen ilçesi Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında meydana geldi.

        A.R.U. yönetimindeki otomobil ile Hüseyin K. (59) yönetimindeki öğrencilerin taşındığı servis minibüsü, kavşakta çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan servis minibüsteki Y.S. (15), D.C. (14), Ş.S. (15), D.A. (13), N.A. (15), O.C.S. (14) ve H.Y.S. (15) isimli 7 öğrenci ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yara almadan kurtulan servis şoförü Hüseyin K.’nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

