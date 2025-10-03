Balıkesir’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gönen ilçesi Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında meydana geldi.

A.R.U. yönetimindeki otomobil ile Hüseyin K. (59) yönetimindeki öğrencilerin taşındığı servis minibüsü, kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan servis minibüsteki Y.S. (15), D.C. (14), Ş.S. (15), D.A. (13), N.A. (15), O.C.S. (14) ve H.Y.S. (15) isimli 7 öğrenci ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yara almadan kurtulan servis şoförü Hüseyin K.’nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA