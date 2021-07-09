Bir yıldız daha David Luiz

Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ümit Arslan, aday olmadı. Tek listeyle gidilen seçimde Özgür Yılmaz, kulübün başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından konuşma yapan Yılmaz, Balıkesirspor'un başarısı için mücadele edeceklerini söyledi.

Yılmaz, Balıkesirspor'u el ele vererek layık olduğu yere taşıyacaklarını belirterek, "Gece gündüz çalışacağız. En iyisi için mücadele vereceğiz. İnanarak yola çıktık. Allah'ın izniyle Balıkesirspor'u hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.

Özgür Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Süleyman Akar, Özgür Gümüş, Yusuf Yalçın, Ali Altıntaş, Harun Tunç, Nedim Ömer, İbrahim Lekesiz, Uğur Demiraslan, Yakup Kasım, İsmet Deniz, Nazım Sarıçalı, Serhan Koçak, İsmail Başaran, Enes Aygül, Erol Avuran, Uğur Karakaş, Gökhan Alpaslan, Cumhur Ulus, Feyzullah Saçar ve Ahmet Eryılmaz yer aldı.