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HaberlerGündem

Balistik füze nedir? Balistik füze menzilleri

Balistik füze, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurması ile birlikte gündeme geldi. Günümüzün savaş silahı olarak bilinen balistik füzelerin menzilleri ve türleri merak ediliyor. İşte Balistik füze ile ilgili detaylar

Balistik füze

Balistik füze nedir? Balistik füze türleri ve menzilleri nelerdir? soruları gündeme İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurması ile gündeme geldi. Kuzey Kore'nin de sıklıkla deneme yaptığı balistik füzelere dair ayrıntılar haberimizde.

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

BALISTiK FÜZE TÜRLERi VE MEZNİLLERİ

Kısa menzilli balistik füze (KMBF)

Orta menzilli balistik füze (OMBF)

Kıtalararası balistik füze (KABF)

Slbm Submarine-launched ballistic missile - Denizaltından atılan balistik füze

ANTİ - BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Anti-balistik füze, balistik füzelere karşı koymak için tasarlanan bir füze. Balistik füzeler nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar veya konvansiyonel savaş başlıkları atmak için kullanılır. Anti-balistik füzeler ise bu füzelere karşı koymak için tasarlanmışlardır.

 

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