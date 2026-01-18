Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi, İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu'nun başkanlığında düzenlenen kongreye, 12 Balkan ülkesinin delegelerinin yanı sıra Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, asbaşkan Metin Cengiz ve yönetim kurulu üyesi Kenan Güler katıldı.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'nin temsil edildiği toplantıda; bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ve Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alındı. Balkan Bisiklet Birliğinin uzun vadeli gelişim stratejileri ve sürdürülebilir şampiyona organizasyonları için ortak yol haritası benimsendi.

EMİN MÜFTÜOĞLU: BALKAN BİSİKLET BİRLİĞİ'NE DUYULAN GÜVENİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ Kongrede açılış konuşmasını yapan Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul'daki buluşmanın Balkan bisikletinin ortak vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyduğunun altını çizdi. Balkanlar'daki bisiklet sporunun birlikteliğini, gücünü ve ortak vizyonunu güçlü biçimde teyit ettiklerini dile getiren Müftüoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile UCI ve UEC başkanlarının katılımı, Balkan Bisiklet Birliğine duyulan güvenin önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı. 2025 sezonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Müftüoğlu, şunları söyledi: "Yol, pist, dağ bisikleti ve para bisiklet branşlarında düzenlenen Balkan şampiyonaları, yüksek organizasyon standartlarıyla başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarı, üye federasyonların ortak emeğinin sonucu. İş birliği, karşılıklı güven ve ortak sorumluluk anlayışının somut ve olumlu sonuçlar doğurduğunu hep birlikte gördük. Uluslararası Bisiklet Birliği ve Avrupa Bisiklet Birliğinin yönetim anlayışı, sporcu gelişim programları ve dayanışma çalışmaları, Balkan Bisiklet Birliği için güçlü bir temel oluşturuyor. Balkan Bisiklet Birliği, kapsayıcılık, adil rekabet ve uluslararası iş birliğini esas alan bu vizyondan doğrudan fayda sağlamaktadır." Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'ne Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından duyulan memnuniyetin altını çizdi. Bisiklet sporunun ülkeler arası iş birliklerini güçlendiren stratejik bir branş olduğunu vurgulayan Özçakmak, "Türkiye'de bisikleti öncelikli alanlardan biri olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta olmak üzere uluslararası takvimde yer alan 30'un üzerinde organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Dünya standartlarındaki tesislerle Avrupa ve dünya çapında organizasyonlar düzenlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.