Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Balkanlar ile ilişkisinin yanı sıra, toplumların da akrabalık ve kardeşlik ilişkileri olduğunu belirterek, "Sık sık birbirlerine gidip geliyorlar. Edirne de bu manada merkez konumunda. Bundan yaklaşık 8 ay önce Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu kuruldu. Platform çerçevesinde de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de gençlerimizi Edirne'de, bütün Balkan ülkelerindeki gençleri Edirne'de buluşturmak. Tabii dünyada şiddet var, savaş var, kaos var. Bizim Balkan coğrafyası da bunlar geçmiş dönemde nasibini almış ve birçok akla hayale gelmeyecek ve hepimizi derinden üzen, sarsan hadiseler, şiddet olayları meydana gelmiş. Dolayısıyla buradaki Balkan şehirlerinin bir araya gelerek, kendi aralarında kuracakları gönül köprüsü ve geleceği inşa edecek gençlerin bir araya gelerek burada birbirlerini tanımaları, birbirleriyle ilgili dostluk kurmaları, bu dostluğu, bu köprüleri ülkelerine götürmeleri çok anlamlı" dedi.