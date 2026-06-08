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        Haberler Bilgi Magazin Ballerina filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ballerina ne zaman çekildi?

        Ballerina filmi konusu nedir? Ballerina oyuncuları kimler?

        Ballerina filmi, beyaz perdenin ardından 8 Haziran Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. John Wick evreninde geçen yapımın yönetmen koltuğunda Len Wiseman otururken, filmin senaryosu Shay Hatten tarafından kaleme alındı. Başrolünde Keanu Reeves ve Ana de Armas'ın yer aldığı film, intikam peşindeki genç bir suikastçının hikâyesini konu alıyor. John Wick serisinin spin-off yapımı olarak dikkat çeken Ballerina, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Peki, Ballerina filmi konusu nedir? Ballerina oyuncuları kimler? İşte Ballerina filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Ballerina filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. John Wick evreninde geçen aksiyon filmi, sürükleyici hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ana de Armas'ın başrolünde yer aldığı yapım, intikam ve adalet temalarını merkezine alıyor. John Wick serisinin yan hikâyesi olarak hazırlanan film, aksiyon severlere nefes kesen sahneler sunuyor. Peki Ballerina filmi ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? İşte 2025 yılında vizyona giren film hakkında tüm merak edilenler...

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        BALLERINA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Rooney, Rusya'daki bir balerin-suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş ölümcül bir katildir. John Wick gibi o da emekli olup normal bir hayat yaşamak ister. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve Rooney, ailesinin intikamını almak için yeniden silahlara sarılır. Bu yolculukta John Wick ve Charon gibi karakterlerle yolları kesişir. Rooney'nin hedefi ise suikastçılar dünyasının güçlü figürlerinden biri ve geçmişini yok eden kişidir.

        Hikâye, John Wick: Chapter 3 – Parabellum ile John Wick: Chapter 4 arasındaki zaman diliminde geçmektedir.

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        BALLERINA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor:

        Ana de Armas – Eve Macarro

        Keanu Reeves – John Wick

        Anjelica Huston – The Director

        Ian McShane – Winston Scott

        Gabriel Byrne – The Chancellor

        Norman Reedus – Daniel Pine

        Lance Reddick – Charon

        Catalina Sandino Moreno – Lena

        Sharon Duncan-Brewster – Nogi

        David Castañeda – Javier Macarro

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