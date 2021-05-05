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HaberlerGündem3. SayfaBANDAJLI KAMUFLAJ! 'VIP göçmen kaçakçılığı' polise takıldı! - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı' pasaport polisine takıldı!

İnsan tacirlerine bir darbe daha vuruldu. 'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokup, buradan Avrupa'ya ameliyat oldu bahanesiyle yüzleri sarılı bir şeklide sahte pasaportlara kaçıran insan kaçakçılarını polisin dikkati sayesinde yakalandı

BANDAJLI KAMUFLAJ! 'VIP göçmen kaçakçılığı' polise takıldı! - Haberler
'VIP göçmen kaçakçılığı' polise takıldı!
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DHA

Edinilen bilgiye göre Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan Mohamad Al-Jamal isimle Lübnan uyruklu bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı.

DHA'nın haberine göre kaçakçılar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını bandajla sarıp yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na getirildi. 'Ameliyat edildi' bahanesiyle başında ve burnunda sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir kadın da yer aldı.

Şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek Yürüyemiyor, konuşamıyor diyerek yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti.

Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin Mohammed Bannout adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.

MASKE İNİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis durumdan şüphelendi. Ardından iki şüpheli daha sonra risk analiz odasına davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi taraması yapıldı.

Kontrollerde pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmadığı ortaya çıktı. Daha sonra iki kişi gözaltına alındı. Gözaltın alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadede Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini belirten Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını sahte pasaportu da İsrail uyruklu refakatçi kadından aldığını itiraf etti. İfadelerin ardından harekete geçen İstanbul Havalimanı polisi Lübnanlı göçmene para karşılı pasaportunu satan Mohammed Bannout isimli kişi havalimanında gözaltına alındı. Polis gözaltına alının 3 kişi hakkında adli soruşturma başlattı.

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