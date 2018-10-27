Banfield - Estudiantes rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Banfield ile Estudiantes, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:45. Banfield 13 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Estudiantes 8 puanda ve 20. sırada. Banfield, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Estudiantes son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 552 kodlu maçı oynayanlar; Banfield galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.55, Estudiantes galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Banfield son hafta oynanan Independiente maçında 0-1 kazandı.

Estudiantes ise Defensa y Justicia karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Banfield, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Estudiantes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet elde etti. Estudiantes, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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