İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı İtalya'da Katolik Kilisesinin en üst kuruluşu olan İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI), 2022'de Kilise'de cinsel istismar ve saldırıya uğrayan 54 mağdurun olduğunu bildirdi. Bu konudaki ilk raporunu geçen yıl yayımlayan CEI, ikinci raporunu da bugün kamuoyuna duyurdu

Raporda 2022'de 54 mağdurun Kilise bünyesinde cinsel istismar ve saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

54 mağdurdan 35'inin istismara uğradığı dönemde 15-18 yaşlarında olduğu bilgisine yer verilen raporda, mağdurların 44'ünün kadın olduğu belirtildi.

İSTİSMARA UĞRAYANLARIN ARASINDA İKİ BEBEK VAR

Raporda, istismar mağdurları arasında 4 yaşın altında 2 bebeğin de olduğu ifade edilerek 18 yaş üstü 17 yetişkinin ise cinsel saldırıya maruz kaldığı aktarıldı.

Raporda bildirilen vakalardan bazılarının 2022 öncesine dayanmasına karşın toplamda 32 kişinin cinsel istismar ve saldırı suçuna karıştığı kaydedildi.

CEI raporunda, vakaların yarısının kiliselerde, diğerlerinin ise okul, kamp ya da kilise gruplarının toplantılarında yaşandığı bildirildi.

REKLAM

Rapora ilişkin açıklama yapan CEI Başkanı ve Bolonya Başpiskoposu Kardinal Matteo Zuppi, geçmişte yaygın biçimde bu konuda görülen örtbasın artık olmadığını savundu.

Bu arada, İtalyan Kilisesi, söz konusu raporu, çoğu Avrupa ülkesinin aksine bağımsız soruşturma komisyonu atamak yerine mağdur ifadelerine dayanarak hazırlıyor.

İSTİSMAR MAĞDURLARI AĞI'NDAN CEI RAPORUNA TEPKİ

İtalya'da çocuk istismarıyla mücadele alanında öne çıkan derneklerden biri olan Rete l'Abuso (İstismar Mağdurları Ağı) Derneği Başkanı Francesco Zanardi, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla raporu eleştirdi.

CEI raporunda belirtilen ihbar sayısının, Rete l'Abuso'ya gelen ihbarlardan daha az olduğunu ifade eden Zanardi, CEI raporundaki ihbarların sivil makamlara bildirilmediğine ve yerleri hakkında herhangi bir veri sağlanmaması sebebiyle "teyit edilemez" olduğuna dikkati çekti.

CEI, 2020-2021 dönemine ilişkin geçen yıl açıkladığı ilk raporunda da söz konusu dönemde 89 kişinin cinsel istismar mağduru olduğunu belirtmişti. Zanardi, o dönemki raporu da "kapsam olarak çok sınırlı" ve "saf propaganda" olarak tanımlamıştı.

REKLAM