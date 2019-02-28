Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 22 Şubat ile biten haftada 10 milyar 796 milyon 556 bin lira azalarak 2 trilyon 136 milyar 635 milyon 981 bin liradan 2 trilyon 125 milyar 839 milyon 425 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,81 azalışla 1 trilyon 16 milyar 261 milyon 185 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,84 artışla 1 trilyon 5 milyar 290 milyon 216 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 871 milyon dolar artarak 201 milyar 164 milyon dolara yükseldi. Bunun 184 milyar 779 milyon doları mevduat bankaları ve 16 milyar 385 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 155 milyar 811 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 386 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 481 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 101 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,16 artışla 378 milyar 943 milyon 670 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,57 artışla 346 milyar 467 milyon 163 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,55 azalışla 130 milyar 299 milyon 645 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 653 milyon 382 bin lirası konut, 5 milyar 243 milyon 246 bin lirası taşıt ve 202 milyar 47 milyon 42 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 22 Şubat ile biten haftada 11 milyar 438 milyon 816 bin lira artarak 2 trilyon 308 milyar 867 milyon 5 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,42 artış gösterdi.



