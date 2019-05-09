Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Mayıs ile biten haftada 11 milyar 450 milyon 630 bin lira azalarak 2 trilyon 329 milyar 788 milyon 175 bin liradan 2 trilyon 318 milyar 337 milyon 545 bin liraya geriledi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,65 azalışla 1 trilyon 27 milyar 95 milyon 720 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,50 artışla 1 trilyon 183 milyar 838 milyon 691 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 670 milyon dolar azalarak 209 milyar 889 milyon dolara geriledi. Bunun 192 milyar 772 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 117 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 164 milyar 523 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 741 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 645 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 863 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,02 artarak 388 milyar 93 milyon 899 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,10 azalarak 370 milyar 938 milyon 631 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,69 artışla 135 milyar 718 milyon 688 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 171 milyar 960 milyon 550 bin lirası konut, 5 milyar 38 milyon 114 bin lirası taşıt ve 211 milyar 95 milyon 235 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 3 Mayıs ile biten haftada 14 milyar 225 milyon 258 bin lira azalarak 2 trilyon 441 milyar 882 milyon 460 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,91 artış gösterdi.