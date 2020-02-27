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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 278 milyar 470 milyon 218 bin lira, yabancı para mevduatı ise 228 milyar 407 milyon dolar oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı
AA

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 5,2 milyar lira azalarak 2 trilyon 707,6 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 21 Şubat ile biten haftada 5 milyar 184 milyon 172 bin lira azalarak 2 trilyon 712 milyar 784 milyon 617 bin liradan 2 trilyon 707 milyar 600 milyon 445 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,55 azalışla 1 trilyon 278 milyar 470 milyon 218 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,54 artarak 1 trilyon 328 milyar 576 milyon 367 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 393 milyon dolar artarak 228 milyar 407 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 197 milyar 690 milyon dolar olurken, bunun 122 milyar 292 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 75 milyar 398 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,50 artarak 470 milyar 591 milyon 832 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,89 yükselerek 387 milyar 408 milyon 497 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,86 azalışla 151 milyar 102 milyon 845 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 191 milyar 1 milyon 428 bin lirası konut, 4 milyar 850 milyon 306 bin lirası taşıt ve 274 milyar 740 milyon 98 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 21 Şubat ile biten haftada 10 milyar 968 milyon 557 bin lira artarak 2 trilyon 627 milyar 969 milyon 87 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,82 artış gösterdi.

 

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