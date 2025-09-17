Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi! 2025 Eylül faizsiz kredi bankaların listesi ile hangi banka ne kadar veriyor?

        Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor! 2025 Eylül faizsiz kredi bankaların listesi

        Bankalar, yeni müşteri kazanımı için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Şu anda toplam beş banka, yalnızca ilk kez müşteri olacaklara özel olarak faizsiz nakit desteği ve kredi imkânı tanıyor. 90 bin liraya kadar ulaşabilen bu krediler, 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebiliyor. İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi…

        Giriş: 17.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 17.09.2025 - 17:30
        1

        Bankalar, yeni müşterilere özel olarak hazırladıkları faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Hâlihazırda beş banka, sadece yeni hesap açanlara faizsiz nakit desteği ve kredi imkânı sağlıyor. 90 bin liraya kadar çıkabilen bu krediler, 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebiliyor. İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi…

        2

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        6

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

