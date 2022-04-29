BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Dini bayramlar da resmi tatil statüsüne girdiği için Ramazan Bayramı'nda da bankalar kapalı olacak...

Bayram 2 - 3 ve 4 Mayıs günlerinde idrak ediecek. Bunun için bu üç gün bankalar kapalıyken 5 ve 6 Mayıs günleri bankalar açık olacak.