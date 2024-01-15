Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu

Anadolu Ajansı Giriş: 15.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:22 facebook

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