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        Haberler Ekonomi Para Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek - Para Haberleri

        Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:22
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        Bankalar 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek
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        BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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