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HaberlerParaBanknotlara koronavirüs önlemi - Haberler

Çin, banknotları dezefenkte edip karantinaya alacak

Çin Merkez Bankası, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için başta yuan olmak üzere tedavüldeki banknotları yüksek ısı ve ultraviyole ışınlarla dezenfekte ederek 14 gün boyunca özel kasalarda karantinada tutacak. Dünya Sağlık Örgütü virüsün enfekte hastalarla doğrudan temasın yanı sıra nesnelerle de bulaşabileceğini açıklamıştı

Yuan dusd
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınında can kaybı bin 500 kişiyi aşarken Çin önlemleri sıkılaştırıyor. Yetkililerin isteği üzerine, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Çin bankaları kağıt paralara el att.

Bankalar, tedavüldeki banknotları dezenfekte etmekle kalmayacak karantinaya da alacak. Yapılan açıklamada yuan banknotların dezenfekte işlemi için ultraviyole ışınlar ve yüksek ısı kullanılacak ve mühürlenip kasalarda 14 gün boyunca, bölgedeki salgının şiddetine göre karantinaya alınacak.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada uygulamanın nakit kullanırken kamu sağlını korumak amacıyla yapıldığı belirtilirken, bankalara da müşterilerine yeni banknotların verilmesi talimatı iletildi.

 

Ipsos'un 2017'de yaptığı araştırmada, ülkede giderek yaygınlaşan kartlı ve mobil ödeme yöntemleri nedeniyle her üç Çinliden birinin ayda 100 yuan nakit parayla bir ayı geçirebileceği ifade edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün öksürük, hapşırma ve enfekte olan hastalarla doğrudan temasın yanı sıra kontamine nesnelerle de yayılabileceğini açıklamıştı. 

 

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