Ad Astra filminin galasına katılan Bar Refaeli'nin hamile olduğu ortaya çıktı.
Bar Refaeli ile Adi Ezra'nın Liv ve Elle adında 3 ve 1 yaşlarında iki tane kız çocuğu bulunuyor. Çift, kısa bir süre sonra üçüncü bebeklerini de kucaklarına alacak.
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